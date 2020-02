Dominic Thiem a été bousculé pour son entrée en lice dans la cité carioca avec un succès en trois manches sur . En conférence de presse, l’Autrichien a reconnu une douleur au genou : « Avant d’entrer sur le terrain, je me suis cogné le genou sur une porte. C’était un coup dur mais je n’y ai accordé aucune importance jusqu’à, dans le deuxième set, je commence à sentir une gêne. J’avais peur, j’étais très inquiet, alors c’est pourquoi j’ai appelé le physio. Dans le troisième set, ça s’est amélioré et je n’ai plus ressenti de douleur.«

Le récent finaliste de l’Open d’Australie a conscience aussi qu’il devra élever son niveau pour remporter le titre et donc s’emparer de la troisième mondiale : « Je pense que le genou ira bien lors du prochain match mais j’ai encore des choses à améliorer. Aujourd’hui (lire ce mardi), mon jeu n’a pas fonctionné comme je le souhaitais. J’ai besoin d’élever mon niveau si je veux gagner le tournoi car je serai très sollicité lors du prochain tour (face à Jaume Munar). »