Éliminé par le 128e mondial Gianluca Mager (7-6(4), 7-5) en quarts de finale du tournoi de Rio de Janeiro, Dominic Thiem ne s’est cherché aucune excuse : « Je n’ai pas joué mon meilleur tennis cette semaine. J’ai tout essayé. Malheureusement, je ne méritais pas de gagner. C’était un meilleur joueur. Je dois lui donner tout le crédit de cette victoire. J’ai dû changer quelque chose par rapport à vendredi. Je me sentais tout le temps en défense, avec pas assez de puissance dans mes coups. J’ai essayé de jouer plus agressif, de servir et de volleyer, d’utiliser plus le slice. Mais ça n’a pas marché. »