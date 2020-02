Engagé sur l’ATP 500 de Rio qui débutera ce lundi, Dominic Thiem est arrivé en tant que numéro 4 mondial et tête de série numéro 1. Favori naturel, l’Autrichien s’est exprimé lors de la journée des médias où il a réitéré son désir d’intégrer rapidement le top 3 mondial : « J’adore Rio et j’aime l’Amérique du Sud en général. Venir ici a été une décision facile à prendre. Jouer sur terre battue, c’est comme rentrer à la maison tous les jours pour moi », a d’abord déclaré le spécialiste de l’ocre avant de dévoiler son principal objectif : « Je veux atteindre le top 3 mondial et si je gagne ici, je sais que je vais sérieusement m’en rapprocher. C’est un joli objectif pour les semaines à venir ».