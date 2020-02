Pour son premier match depuis sa finale perdue à l’Open d’Australie, Dominic Thiem (4e) a souffert face à l’invité brésilien Felipe Meligeni Rodrigues Alves (341e). Malgré le gain du premier set, l’Autrichien s’est embarqué dans une troisième manche car le Brésilien avait su se montrer réaliste en convertissant sa seule balle de break du match. Mais le quatrième mondial a réagi pour l’emporter 6-2, 4-6, 6-1. Au deuxième tour, il affrontera Jaume Munar.

