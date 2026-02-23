Après trois finales perdues, le joueur argentin Thomas Etcheverry a vaincu enfin cette petite malé­dic­tion en s’im­po­sant en finale du tournoi de Rioi. Il a dominé le Chilen Tabilo : 3–6, 7–6, 6–4 dans un duel typique des joueurs de l’Amérique du Sud.

Evidemment, Thomas s’est écroulé sur l’ocre de la terre battue, la surface qui définit son style. Sa joie était belle et commu­ni­ca­tive. Et le public brési­lien a su l’ac­clamer comme il le méritait.

« C’est un rêve qui se réalise, mon premier titre, pour lequel j’ai travaillé si long­temps avec mon équipe. Je n’arrive toujours pas à y croire. J’ai tout donné, c’était la finale, le match le plus impor­tant, et j’ai laissé toute ma puis­sance sur le terrain. J’avais perdu trois finales (outre Santiago, Houston 2023 et Lyon 2024) et je suis telle­ment ému. C’était un match fantas­tique et la victoire a été mienne. C’est le plus beau jour de ma vie. J’ai gagné mon premier titre ! Je n’arrive pas à y croire »