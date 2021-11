Comme l’a expliqué lors de sa confé­rence de presse bilan du tournoi, Guy Forget était très très heureux de cette édition 2021, celle du retour du public. Un public qui a répondu présent par la voix et le nombre : « Après une année 2019 record (140 000 billets vendus), jouer à huis clos l’année dernière a été extrê­me­ment diffi­cile. Il y a un mois de cela, on avait vendu seule­ment 50 % des billets et aujourd’hui, on est à 120 000 billets vendus, ce qui est une perfor­mance excep­tion­nelle. Les gens étaient peut‐être un peu hési­tants au début, à venir dans un stade, à l’in­té­rieur, enfermés. Mais ils se sont rendu compte qu’ils pouvaient revivre de fortes émotions et le faire dans des condi­tions de sécu­rité sani­taire maxi­males » a expliqué le direc­teur du tournoi.

Un direc­teur qui a pu aussi se réjouir d’avoir une finale idéale : « On n’est pas sur les chiffres de 2019, où on avait vendu plus de 140 000 billets, mais en étant à 120 000, c’est une vraie bonne nouvelle. On a vécu une édition extra­or­di­naire, avec une qualité de jeu qui m’a semblé supé­rieure aux années précé­dentes. Se retrouver avec une finale entre le N°1 et le N°2, une salle « sold out » depuis mercredi soir, si j’avais pu signer avant le tournoi, j’au­rais signé des deux mains. »