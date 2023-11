Même s’il n’est pas toujours simple de programmer une journée d’un Masters 1000, quand le problème devient récur­rent, c’est peut‐être qu’il y a un bug quelque part.

Ce mercredi soir, c’est Ugo Humbert par son talent qui a fina­le­ment plongé les orga­ni­sa­teurs dans une situa­tion plus que délicate.

En gagnant le deuxième set à 20h38, alors qu’il était programmé en session de jour, le Mosellan a fait durer le plaisir sauf pour les déten­teurs d’un billet pour la session nuit qui attendent déjà depuis une bonne heure sur le parvis de l’Accord Arena.

La solu­tion serait peut‐être fina­le­ment de débuter les matchs un peu plus tôt, histoire de prendre le moins de risque possible, car déjà l’an dernier, la même situa­tion s’était produite et avait fait beau­coup de bruit sur les réseaux, les fans se sentant bernés.