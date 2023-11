Presque obnu­bilé, Carlos Alcaraz avait répété à maintes reprises son objectif de fin de saison : récu­pérer la place de numéro 1 mondial. Plombé par une tournée asia­tique déce­vante (demies à Pékin et huitièmes à Shanghaï) et une élimi­na­tion dès le premier tour à Bercy, l’Espagnol n’y parviendra pas.

Vainqueur du Masters 1000 pari­sien après un mois et demi sans jouer, Novak Djokovic a conforté son avance au clas­se­ment et n’a plus qu’à gagner un seul de ses trois matchs de poule au Masters de Turin, du 12 au 19 novembre, ou espérer que son jeune rival ne remporte pas le tournoi en termi­nant invaincu.

Djokovic is 1490 points clear of Alcaraz



Novak needs 1 RR win at ATP finals to secure the year‐end 1 for a record 8th time



Alcaraz needs to win every match at the ATP Finals and hope Novak loses all 3 RR matches.



He would then be 10 points clear pic.twitter.com/IryyWjYpE6