C’est par un commu­niqué très précis et étoffé que la Fédération Française a justifié son choix de pour­suivre l’aven­ture du tournoi à Nanterre dans la fameuse Paris Défense Arena à partir de 2025.

« Plus grand tournoi de tennis indoor du monde, le Rolex Paris Masters est devenu l’un des grands rendez‐vous de la fin de saison. Les meilleurs joueurs de la planète viennent y cher­cher leur quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals voire y conquérir leur place de n°1 mondial. Je suis convaincu que démé­nager à Paris La Défense Arena marque une étape signi­fi­ca­tive dans l’évolution du Rolex Paris Masters et ouvre une multi­tude de possi­bi­lités en termes de program­ma­tion mais aussi d’accueil des joueurs et des spec­ta­teurs », a expliqué Cédric Pioline, large­ment dépassé par ses fonc­tions en 2023 et auteur d’une program­ma­tion désastreuse.

Au moins à Nanterre, il y aura plus d’es­pace et la salle corres­pondra au cahier des charges de l’ATP toujours plus exigeant.

C’est donc un vrai tour­nant pour l’his­toire du tournoi mais aussi des souve­nirs qui s’en­volent d’au­tant qu’à Bercy l’évè­ne­ment avait vrai­ment trouvé son public. On saura déjà très vite si la mayon­naise prend, car Nanterre, ce n’est pas Paris !