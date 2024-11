Bercy, c’est défi­ni­ti­ve­ment fini. Après la finale entre Zverev et Humbert brillam­ment remportée par l’Allemand, il est temps de dire adieu aux courts de l’Accord Hotel Arena.

De nombreux souve­nirs de ces courts reste­ront à tout jamais gravés dans les mémoires des fans de tennis, mais pour le direc­teur du tournoi Cédric Pioline, il est temps de se pencher vers un nouveau défi et le démé­na­ge­ment à la Défense Arena à partir de l’année prochaine, comme il l’a expliqué à nos confrères de L’Equipe.

« À douze mois de l’ar­rivée à la Paris La Défense Arena, tout n’est pas encore fina­lisé, bien sûr. On va construire quelque chose de diffé­rent, l’iden­tité dans cette nouvelle enceinte va se bâtir dans le temps et on va tout faire pour que ça se fasse de la manière la plus posi­tive possible. On aura un court central d’une capa­cité de plus de 16 000 places, soit un peu plus qu’à l’Accor Arena. Les équipes de la FFT et moi‐même sommes déjà en train de construire cet immense Lego pour arriver à la livraison de 2025. »