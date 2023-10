Dimanche, à la veille de son entrée en lice sur le Masters 1000 de Paris‐Bercy, Ben Shelton a fait passer un message à l’ATP via sa story Instagram. Il s’est plaint d’un problème au bras à cause d’un chan­ge­ment de balle beau­coup trop fréquent sur le circuit : « c’est le cinquième tournoi d’affilée avec des balles diffé­rentes », a râlé l’Américain.

Et comme à Vienne où il a été battu par le futur lauréat Jannik Sinner dès le premier tour, juste après son titre à Tokyo, Shelton n’avait pas hérité d’un tirage évident. Il affron­tait le 28e mondial Alejandro Davidovich Fokina ce lundi à Paris.

S’il s’est accroché malgré la perte du premier set au jeu décisif et un break rapide de l’Espagnol dans la deuxième manche, le 16e mondial, a fini par céder.

Leaving it all on the court 💪@alexdavidovich1 takes down Ben Shelton 7–6 5–7 6–3#RolexParisMasters pic.twitter.com/LqxHfjh1MW