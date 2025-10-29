Comme le révèle nos collègues d’Eurosport en Espagne, Carlos Alcaraz a pesté contre la surface lors­qu’il est allé se plaindre auprès de son team pendant le deuxième set face à Norrie.

Ses mots sont éton­nants d’au­tant que lors de sa confé­rence de presse il avait expliqué aimer les condi­tions de jeu de cette nouvelle salle.

He’s so pissed and it’s not the good kind. 😕pic.twitter.com/Qq2AWoDxAi — 10ennisbug (@10ennisbug) October 28, 2025

« Je ne sens abso­lu­ment pas la balle, abso­lu­ment rien. Je ne peux pas jouer ici, impos­sible. C’est comme jouer sur terre battue, en pire qu’à Monte‐Carlo. Le seul point positif, c’est le service »

Surpris par ce commen­taire et par l’at­ti­tude très néga­tive de son joueur, Carlos Ferrero a essayé de le raisonner mais cela n’a pas fina­le­ment porté ses fruits.