Carlos Alcaraz sera bien de la partie au Rolex Paris Masters, on avait entendu des petites inter­ro­ga­tions suite à des douleurs au genou mais le jeune Espagnol ne manquera pas le dernier ATP 1000 de la saison.

Il aura très proba­ble­ment à coeur d’in­verser la tendance de ces dernières semaines car il peine à retrouver son niveau de jeu flam­boyant de l’US Open.

Le plus jeune numéro un mondial de l’his­toire devrait effec­tuer son entrée dans le tournoi ce mercredi. Il affron­tera le dange­reux Japonais Yoshito Nishioka.

L’Espagnol s’est confié sur sa défaite de l’an passé qu’il consi­dère comme l’un des pires matchs de sa carrière face à Hugo Gaston et le public pari­sien. Il a avoué s’être rappeler de ce match lors des moments plus diffi­cile cette saison pour rester concentré.

« C’était un match assez diffi­cile (rires). C’est proba­ble­ment l’un des matchs les plus diffi­ciles que j’ai joués dans ma vie, mais il est clair que ce match, le fait d’avoir dû gérer cette atmo­sphère et cette pres­sion, est quelque chose qui m’a beau­coup aidé. J’ai joué beau­coup de matchs cette année, beau­coup de matchs très serrés sur de grandes scènes, où l’on se bat pour de grandes choses ; grâce à ce match, je sais ce que l’on ressent quand tout le monde est avec vous. Je devais tirer les leçons de ce match, et c’est ce que j’ai fait. J’ai appris et cela m’a beau­coup aidé cette année » a confié Carlos Alcaraz.