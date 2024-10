La surface des courts à Bercy a toujours été un sujet important.

Les plus anciens se souviennent du fameux Taraflex, surface aujourd’hui disparue sur le circuit profes­sionnel et qui privi­lé­giait beau­coup trop les serveurs et que détes­tait notam­ment Roger Federer.

Cette époque est bien terminée avec l’ar­rivée d’une résine clas­sique dont on peut malgré tout régler la vitesse. Visiblement, il semble que l’in­dice de rapi­dité soit très très élevé à Bercy, dans le même style que Cincinnati, comme l’a expliqué Carlos Alcaraz avec les risques que cela induit en terme de spectacle.

« Plus rapide que Cincinnati ? (rires). Cette piste est très glis­sante. Il faut s’y habi­tuer, il n’y a pas d’autre choix. Pour le tennis, pour les spec­ta­teurs, ne pas avoir autant d’échanges, c’est diffi­cile. Je l’au­rais fait un peu plus lente­ment, pour lui donner plus d’émo­tion. Aujourd’hui, je me sentais très bien sur la piste. Dans ces condi­tions, il faut travailler plus d’heures à l’en­trai­ne­ment pour être efficace. »

»