Comme le révèle nos collègues d’Eurosport en Espagne, Carlos Alcaraz a pesté contre la surface lorsqu’il est allé se plaindre auprès de son team pendant le deuxième set face à Norrie.
Ses mots sont étonnants d’autant que lors de sa conférence de presse il avait expliqué aimer les conditions de jeu de cette nouvelle salle.
He’s so pissed and it’s not the good kind. 😕pic.twitter.com/Qq2AWoDxAi— 10ennisbug (@10ennisbug) October 28, 2025
« Je ne sens absolument pas la balle, absolument rien. Je ne peux pas jouer ici, impossible. C’est comme jouer sur terre battue, en pire qu’à Monte‐Carlo. Le seul point positif, c’est le service »
Surpris par ce commentaire et par l’attitude très négative de son joueur, Carlos Ferrero a essayé de le raisonner mais cela n’a pas finalement porté ses fruits.
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 08:23