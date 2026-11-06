Taylor Fritz avait une énorme pres­sion sur les épaules. Il savait que pour se quali­fier au Masters de Turin (15 au 22 novembre), il devait battre Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris ce vendredi soir.

Solide tombeur d’Arthur Fils la veille, l’Américain est passé à un point du bonheur contre l’Espagnol ce vendredi.

Après un tie‐break extrê­me­ment accroché, le 12e mondial s’est procuré deux balles de match dans le deuxième set. Mais un duel contre Carlos Alcaraz n’est jamais terminé. Surtout quand on ne l’a jamais battu (hors Laver Cup).

Avec un grand sourire aux lèvres, le septuple lauréat en Grand Chelem a tota­le­ment renversé la situa­tion (6−7, 7–5, 6–3) et ainsi sauvé son jeune compa­triote, Rafael Jodar, véri­ta­ble­ment révé­la­tion de la saison, qui ne se fait donc pas doubler par Taylor Fritz à la Race.

The Alcaraz Magic Show conti­nues 🪄



He saves multiple match points in the second set to defeat Fritz in Paris.#RolexParisMasters pic.twitter.com/gYSabULmyc — Tennis Channel (@TennisChannel) November 6, 2026

Les huit quali­fiés pour les ATP Finals sont donc connus : Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe et Rafael Jodar.

📊 A 20 ans et 59 jours, Rafael Jodar 🇪🇸 est le 7e plus jeune joueur ayant réussi à se quali­fier pour le Masters depuis le début des années 90 :

🥇 Andrei Medvedev 🇺🇦 : 19 ans et 76 jours

🥈 Pete Sampras 🇺🇸 : 19 ans et 92 jours

🥉 Rafael Nadal 🇪🇸 : 19 ans et 164 jours (🚑)

4⃣… pic.twitter.com/tMWSnLf3EC — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 6, 2026

Carlos Alcaraz obtient donc son meilleur résultat à Paris et affron­tera Casper Ruud ou Nuno Borges en demi‐finales.