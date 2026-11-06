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Alcaraz écœure Fritz et sauve un compa­triote, les huit quali­fiés pour le Masters sont connus !

Par
Baptiste Mulatier
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Taylor Fritz avait une énorme pres­sion sur les épaules. Il savait que pour se quali­fier au Masters de Turin (15 au 22 novembre), il devait battre Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris ce vendredi soir.

Solide tombeur d’Arthur Fils la veille, l’Américain est passé à un point du bonheur contre l’Espagnol ce vendredi.

Après un tie‐break extrê­me­ment accroché, le 12e mondial s’est procuré deux balles de match dans le deuxième set. Mais un duel contre Carlos Alcaraz n’est jamais terminé. Surtout quand on ne l’a jamais battu (hors Laver Cup).

Avec un grand sourire aux lèvres, le septuple lauréat en Grand Chelem a tota­le­ment renversé la situa­tion (6−7, 7–5, 6–3) et ainsi sauvé son jeune compa­triote, Rafael Jodar, véri­ta­ble­ment révé­la­tion de la saison, qui ne se fait donc pas doubler par Taylor Fritz à la Race.

Les huit quali­fiés pour les ATP Finals sont donc connus : Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe et Rafael Jodar.

Carlos Alcaraz obtient donc son meilleur résultat à Paris et affron­tera Casper Ruud ou Nuno Borges en demi‐finales.

Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 22:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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