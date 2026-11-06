Taylor Fritz avait une énorme pression sur les épaules. Il savait que pour se qualifier au Masters de Turin (15 au 22 novembre), il devait battre Carlos Alcaraz en quarts de finale à Paris ce vendredi soir.
Solide tombeur d’Arthur Fils la veille, l’Américain est passé à un point du bonheur contre l’Espagnol ce vendredi.
Après un tie‐break extrêmement accroché, le 12e mondial s’est procuré deux balles de match dans le deuxième set. Mais un duel contre Carlos Alcaraz n’est jamais terminé. Surtout quand on ne l’a jamais battu (hors Laver Cup).
Avec un grand sourire aux lèvres, le septuple lauréat en Grand Chelem a totalement renversé la situation (6−7, 7–5, 6–3) et ainsi sauvé son jeune compatriote, Rafael Jodar, véritablement révélation de la saison, qui ne se fait donc pas doubler par Taylor Fritz à la Race.
Les huit qualifiés pour les ATP Finals sont donc connus : Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ben Shelton, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe et Rafael Jodar.
Carlos Alcaraz obtient donc son meilleur résultat à Paris et affrontera Casper Ruud ou Nuno Borges en demi‐finales.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 22:52