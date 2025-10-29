En conférence de presse après sa défaite contre Cameron Norrie, dès son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur sa fin de saison à venir avec deux tournois importants à disputer : le Masters et la Coupe Davis.
« Je vais essayer de me préparer du mieux que je peux, pour Turin et la Coupe Davis, des tournois vraiment importants qui m’attendent en ce moment. Pour l’instant, je veux juste rentrer chez moi, et on verra ce que je vais faire. Mais bien sûr, je vais m’entraîner et me préparer, et évidemment, je vais essayer de ne pas laisser cela se reproduire. »
Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 16:35