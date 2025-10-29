AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAlcaraz, éliminé dès le deuxième tour : "Pour l'instant, je veux juste...
ATP - Rolex Paris Masters

Alcaraz, éliminé dès le deuxième tour : « Pour l’ins­tant, je veux juste rentrer chez moi »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

En confé­rence de presse après sa défaite contre Cameron Norrie, dès son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters, Carlos Alcaraz s’est exprimé sur sa fin de saison à venir avec deux tour­nois impor­tants à disputer : le Masters et la Coupe Davis.

« Je vais essayer de me préparer du mieux que je peux, pour Turin et la Coupe Davis, des tour­nois vrai­ment impor­tants qui m’at­tendent en ce moment. Pour l’ins­tant, je veux juste rentrer chez moi, et on verra ce que je vais faire. Mais bien sûr, je vais m’en­traîner et me préparer, et évidem­ment, je vais essayer de ne pas laisser cela se reproduire. »

Publié le mercredi 29 octobre 2025 à 16:35

