AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAlcaraz, en dessous de tout, est dominé logiquement par Norrie
ATP - Rolex Paris Masters

Alcaraz, en dessous de tout, est dominé logi­que­ment par Norrie

Jean Muller
Par Jean Muller

-

40

Cameron Norrie pose toujours des problèmes à Carlos Alacaraz. Ce mardi soir, il a fait beau­coup mieux en domi­nant le numéro 1 mondial : 4–6, 6–3, 6–4.

Jamais dans le rythme, commet­tant plus de 50 fautes directes, Carlitos a été plus que décevant. 

En face Cameron a joué son jeu sans complexe rappel­lant aux obser­va­teurs qu’il a été top 10 et demi‐finaliste en Grand Chelem. 

Invectivant son clan, Carlos s’est plaint toute la partie presque comme un « sale gosse ». 

On a rare­ment vu l’Espagnol aussi peu inté­ressé par un match. 

C’est un vrai coup dur pour le tournoi et cela confirme aussi qu’Alcaraz n’aime pas vrai­ment le tennis indoor.

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 21:34

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats du Masters 1000 de Paris en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.