Cameron Norrie pose toujours des problèmes à Carlos Alacaraz. Ce mardi soir, il a fait beau­coup mieux en domi­nant le numéro 1 mondial : 4–6, 6–3, 6–4.

Jamais dans le rythme, commet­tant plus de 50 fautes directes, Carlitos a été plus que décevant.

En face Cameron a joué son jeu sans complexe rappel­lant aux obser­va­teurs qu’il a été top 10 et demi‐finaliste en Grand Chelem.

Invectivant son clan, Carlos s’est plaint toute la partie presque comme un « sale gosse ».

On a rare­ment vu l’Espagnol aussi peu inté­ressé par un match.

C’est un vrai coup dur pour le tournoi et cela confirme aussi qu’Alcaraz n’aime pas vrai­ment le tennis indoor.