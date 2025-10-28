Cameron Norrie pose toujours des problèmes à Carlos Alacaraz. Ce mardi soir, il a fait beaucoup mieux en dominant le numéro 1 mondial : 4–6, 6–3, 6–4.
Jamais dans le rythme, commettant plus de 50 fautes directes, Carlitos a été plus que décevant.
En face Cameron a joué son jeu sans complexe rappellant aux observateurs qu’il a été top 10 et demi‐finaliste en Grand Chelem.
Invectivant son clan, Carlos s’est plaint toute la partie presque comme un « sale gosse ».
On a rarement vu l’Espagnol aussi peu intéressé par un match.
C’est un vrai coup dur pour le tournoi et cela confirme aussi qu’Alcaraz n’aime pas vraiment le tennis indoor.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 21:34