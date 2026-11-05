Cela commence à être une petite héca­tombe sur ce Rolex Paris Masters.

Alors que le tournoi avait déjà dû déplorer les forfaits de Flavio Cobolli, Alejandro Davidovich Fokina et Stefanos Tsitsipas juste avant le début du tableau prin­cipal, c’est cette fois au tour de Matteo Berretini de se retirer, à quelques heure de son huitième de finale face à Carlos Alcaraz, l’un des chocs de cette journée de jeudi.

Toujours autant maudit avec les bles­sures, l’Italien a annoncé le mauvaise nouvelle sur son compte Instagram à cause d’une douleur au bras.

« Bonjour à tous, malheu­reu­se­ment, la douleur au bras qui me gêne depuis quelques jours ne me permettra pas de jouer ce soir… Dans les prochains jours, je passerai tous les examens néces­saires pour mieux comprendre de quoi il s’agit. Merci à tous pour le soutien et l’af­fec­tion que vous me témoi­gnez chaque jour, sur le terrain comme en dehors », a écrit Matteo qui laisse donc l’Espagnol avec un jour de repos avant les quarts de finale ce vendredi.