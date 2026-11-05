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Alcaraz en quarts de finale sans jouer après un forfait majeur

Par
Thomas S
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Cela commence à être une petite héca­tombe sur ce Rolex Paris Masters.

Alors que le tournoi avait déjà dû déplorer les forfaits de Flavio Cobolli, Alejandro Davidovich Fokina et Stefanos Tsitsipas juste avant le début du tableau prin­cipal, c’est cette fois au tour de Matteo Berretini de se retirer, à quelques heure de son huitième de finale face à Carlos Alcaraz, l’un des chocs de cette journée de jeudi. 

Toujours autant maudit avec les bles­sures, l’Italien a annoncé le mauvaise nouvelle sur son compte Instagram à cause d’une douleur au bras. 

« Bonjour à tous, malheu­reu­se­ment, la douleur au bras qui me gêne depuis quelques jours ne me permettra pas de jouer ce soir… Dans les prochains jours, je passerai tous les examens néces­saires pour mieux comprendre de quoi il s’agit. Merci à tous pour le soutien et l’af­fec­tion que vous me témoi­gnez chaque jour, sur le terrain comme en dehors », a écrit Matteo qui laisse donc l’Espagnol avec un jour de repos avant les quarts de finale ce vendredi. 

Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 12:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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