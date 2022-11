Arrivé à Paris avec des doutes sur l’état de son genou, Carlos Alcaraz repart avec une bles­sure aux abdo­mi­naux. Le numéro 1 mondial a décidé d’aban­donner à 3–1 dans le tie‐break du deuxième set face à un excellent Holger Rune, après avoir perdu la première manche 6–3, en quarts de finale de ce Rolex Paris Masters.

Le jeune espa­gnol a expliqué son choix en confé­rence de presse. « Au début du deuxième set, j’ai ressenti quelque chose au niveau des abdo­mi­naux. Je ne pouvais plus servir norma­le­ment, pareil côté coup droit. Une douleur nouvelle. Au début du tie‐break, ce n’était plus possible, physi­que­ment et menta­le­ment, c’est pour cela que j’ai préféré arrêter. »

Reste à savoir s’il pourra parti­ciper au Masters à Turin du 13 au 20 novembre prochain.