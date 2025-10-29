Les perfor­mances de Carlos Alcaraz en salle n’ont jamais été à la hauteur de son talent et sa perfor­mance à Paris la Défense Arena confirme ce syndrome, le même que celui d’un certain Rafael Nadal qui n’a jamais gagné un tournoi en indoor et notam­ment le Masters.

D’ailleurs très souvent son oncle avait expliqué que jouer le tournoi des maitres toujours en salle n’était pas logique puisque une grande partie de la saison se joue en exterieur.

Hier, Carlos Alcaraz surpris par son impuis­sance ne compre­nait toujours pas ce qui lui était arrivé mais restait positif sur l’avenir.

« Je suis arrivé ici en pleine forme. J’étais plein d’énergie. Je pensais pouvoir obtenir de bons résul­tats car je jouais vrai­ment bien au tennis. C’est ma meilleure année en termes de fin de saison. J’en ai parlé avec d’autres joueurs et mon équipe, et je me sens vrai­ment bien. Les autres années, je suis épuisé, fatigué, menta­le­ment et physi­que­ment, mais cette année, je me sens bien. J’ai fait l’im­passe sur Shanghai. J’étais chez moi depuis telle­ment long­temps que j’ai pu me détendre et profiter de la vie, j’ai même rechargé mes batte­ries, alors je ne sais pas ce qui s’est passé ici. Mais je ne sais pas. C’est un tournoi où, oui, il est vrai­ment diffi­cile pour moi de bien jouer, mais je trou­verai la solu­tion, et je finirai par jouer un excellent tennis ici, c’est certain »