Alcaraz : « Je ne dis pas que je suis mauvais mais je pense que d’autres sont meilleurs que moi »

S’il compte déjà 24 titres à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz n’a pour le moment remporté qu’un seul titre en indoor, à Rotterdam en février dernier. 

En confé­rence de presse à Paris, l’Espagnol a évoqué s’est exprimé à ce sujet : « Je ne dirais pas que je suis mauvais en indoor. Mais je pense que d’autres joueurs sont meilleurs que moi en salle. C’est une énorme diffé­rence. Je me vois m’en­traîner, disputer des matchs où je joue très bien au tennis, mais il y a évidem­ment des matchs où j’af­fronte des joueurs qui sont bien meilleurs que moi en salle. Je dois donc m’y préparer, mais je pense que je vais bien jouer. »

Publié le lundi 27 octobre 2025 à 08:45

