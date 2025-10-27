S’il compte déjà 24 titres à seule­ment 22 ans, Carlos Alcaraz n’a pour le moment remporté qu’un seul titre en indoor, à Rotterdam en février dernier.

En confé­rence de presse à Paris, l’Espagnol a évoqué s’est exprimé à ce sujet : « Je ne dirais pas que je suis mauvais en indoor. Mais je pense que d’autres joueurs sont meilleurs que moi en salle. C’est une énorme diffé­rence. Je me vois m’en­traîner, disputer des matchs où je joue très bien au tennis, mais il y a évidem­ment des matchs où j’af­fronte des joueurs qui sont bien meilleurs que moi en salle. Je dois donc m’y préparer, mais je pense que je vais bien jouer. »