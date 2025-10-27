S’il compte déjà 24 titres à seulement 22 ans, Carlos Alcaraz n’a pour le moment remporté qu’un seul titre en indoor, à Rotterdam en février dernier.
En conférence de presse à Paris, l’Espagnol a évoqué s’est exprimé à ce sujet : « Je ne dirais pas que je suis mauvais en indoor. Mais je pense que d’autres joueurs sont meilleurs que moi en salle. C’est une énorme différence. Je me vois m’entraîner, disputer des matchs où je joue très bien au tennis, mais il y a évidemment des matchs où j’affronte des joueurs qui sont bien meilleurs que moi en salle. Je dois donc m’y préparer, mais je pense que je vais bien jouer. »
Publié le lundi 27 octobre 2025 à 08:45