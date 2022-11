En confé­rence de presse après sa victoire face à Grigor Dimitrov, Carlos Alcaraz a parlé de son statut de numéro 1 mondial. Pour rappel, il est devenu grâce à son sacre à l’US Open le plus jeune joueur de l’his­toire à s’ins­taller à cette position.

« C’est un senti­ment fantas­tique, bien sûr, de se sentir le meilleur joueur du monde. Mais c’est juste un chiffre, atten­tion. C’est juste une place dans un clas­se­ment. Cela ne veut pas dire que je vais l’emporter dans chaque match, chaque tournoi. N’importe quel joueur peut te battre à tout moment. C’est comme cela que je le ressens à l’heure actuelle. Je peux perdre à nouveau à chaque match. C’est la chose la plus impor­tante. Il faut donner son meilleur tennis à chaque match, ou du moins essayer de jouer au plus haut niveau possible à chaque fois. C’est ce que je ressens en ce moment », a déclaré l’Espagnol.

Il affron­tera l’autre phéno­mène de la géné­ra­tion 2003 vendredi en quarts de finale : Holger Rune, tombeur d’Andrey Rublev (6−4, 7–5).