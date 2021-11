Carlos Alcaraz a appris à connaître la folie du public de Bercy, déchaîné du premier au dernier point lors de sa défaite face à Hugo Gaston ce jeudi soir. Ce vendredi, l’Espagnol s’est exprimé sur cette rencontre avec un message sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il se souviendra long­temps de cette rencontre.

« Tout d’abord je tiens à féli­citer Hugo Gaston pour ce match et lui souhaiter bonne chance pour ses quarts de finale. Ce n’est jamais facile de jouer avec le public contre soi et cela s’est vu hier. Je savais que ce serait diffi­cile de gérer l’at­mo­sphère, mais je n’avais jamais imaginé qu’elle serait aussi lourde. Ma première fois dans cette situa­tion n’a pas été facile pour moi, cela m’a fait beau­coup de mal de ne pas savoir comment gérer cette pres­sion mais comme tout dans la vie, on tombe mais on se relève et on avance, la chose la plus impor­tante est d’ap­prendre de ces situa­tions et je suis sûr que je revien­drai plus fort et avec les leçons apprises. Je tiens à vous remer­cier pour tous les messages d’en­cou­ra­ge­ment que j’ai reçus depuis la fin du match, vous ne savez pas à quel point cela peut m’aider de voir votre soutien et vos encou­ra­ge­ments, MERCI BEAUCOUP ! », a écrit le jeune espagnol.