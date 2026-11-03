Carlos Alcaraz fera ses débuts ce mercredi dans cette édition 2026 du Rolex Paris Masters, qui célèbre cette année son 40ᵉ anniversaire.
Interrogé en conférence de presse sur ses résultats dans le tournoi parisien, l’Espagnol a été invité à expliquer pourquoi il n’avait jamais véritablement réussi à y briller. Avec seulement une demi‐finale et un quart de finale à son actif, son bilan reste en effet bien éloigné des standards auxquels il nous a habitués sur les autres tournois du circuit.
De quoi se demander si les conditions de jeu parisiennes lui posent un problème particulier.
Mais Alcaraz a rapidement écarté cette hypothèse, expliquant que ses difficultés étaient davantage liées aux circonstances et à son état de forme selon les années. Parfois arrivé émoussé physiquement, parfois en pleine possession de ses moyens mais incapable de produire son meilleur tennis, le champion espagnol reste persuadé que ce n’est qu’une question de temps avant de briller à Paris.
« Certaines années, je suis arrivé ici sans être à 100 % ; d’autres années, je me sentais bien. Je voulais vraiment être là, bien jouer, j’étais ravi de participer à ce tournoi, et pourtant, j’ai perdu au premier ou au deuxième tour parce que je n’avais tout simplement pas bien joué. Je ne dirais donc pas qu’il y a un élément particulier qui explique mes résultats. Je pense qu’un jour, je finirai par obtenir de très bons résultats dans ce tournoi. Cela arrivera tôt ou tard » a déclaré l’Espagnol.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 09:17