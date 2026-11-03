Carlos Alcaraz fera ses débuts ce mercredi dans cette édition 2026 du Rolex Paris Masters, qui célèbre cette année son 40ᵉ anniversaire.

Interrogé en confé­rence de presse sur ses résul­tats dans le tournoi pari­sien, l’Espagnol a été invité à expli­quer pour­quoi il n’avait jamais véri­ta­ble­ment réussi à y briller. Avec seule­ment une demi‐finale et un quart de finale à son actif, son bilan reste en effet bien éloigné des stan­dards auxquels il nous a habi­tués sur les autres tour­nois du circuit.

De quoi se demander si les condi­tions de jeu pari­siennes lui posent un problème particulier.

Mais Alcaraz a rapi­de­ment écarté cette hypo­thèse, expli­quant que ses diffi­cultés étaient davan­tage liées aux circons­tances et à son état de forme selon les années. Parfois arrivé émoussé physi­que­ment, parfois en pleine posses­sion de ses moyens mais inca­pable de produire son meilleur tennis, le cham­pion espa­gnol reste persuadé que ce n’est qu’une ques­tion de temps avant de briller à Paris.

« Certaines années, je suis arrivé ici sans être à 100 % ; d’autres années, je me sentais bien. Je voulais vrai­ment être là, bien jouer, j’étais ravi de parti­ciper à ce tournoi, et pour­tant, j’ai perdu au premier ou au deuxième tour parce que je n’avais tout simple­ment pas bien joué. Je ne dirais donc pas qu’il y a un élément parti­cu­lier qui explique mes résul­tats. Je pense qu’un jour, je finirai par obtenir de très bons résul­tats dans ce tournoi. Cela arri­vera tôt ou tard » a déclaré l’Espagnol.