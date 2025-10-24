Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort de l’édi­tion 2025 du Rolex Paris Masters (du 27 octobre au 2 novembre) qui se tiendra pour la première fois à la Défense Arena, à Nanterre.

Un tirage plutôt favo­rable pour les deux grands favoris que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner comme vous pouvez le voir ci‐dessous :

Le parcours théo­rique de Carlos Alcaraz :

Premier tour : BYE

Deuxième tour : Norrie/Baez

Troisième tour : Lehecka/Vacherot/Rinderknech

Quart de finale : Ruud/Auger‐Aliassime

Demi‐finale – Fritz/De Minaur/Khachanov/Bublik

Finale – Sinner/Zverev/Musetti/Shelton

Le parcours théo­rique de Jannik Sinner :

Premier tour : BYE

Deuxième tour : Michelsen/Bergs

Troisième tour : Mensik/Kecmanovic/Cerundolo

Quarts de finale : Shelton/Rublev

Demi‐finale : Zverev/Musetti/Medvedev

Finale : Alcaraz/Fritz/Ruud/De Minaur

The projected quarter‐finals for this year’s Rolex Paris Masters 🎱



Follow live on YouTube 👉 https://t.co/jHZ7cKaUnK#RolexParisMasters #RPMSocialClub pic.twitter.com/zMVemLxKZs — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 24, 2025

Du côté des Français, le hasard a été plutôt favo­rable avec pas moins de trois confron­ta­tions face à des joueurs issus des quali­fi­ca­tions. Finaliste en titre, Ugo Humbert débu­tera face à Alejandro Davidovich Fokina.

Le premier tour des Français :

Rinderknech – Qualifié

Muller – Nakashima

Atmane – Qualifié

Moutet – Qualifié

Bonzi – Khachanov

Mpetshi Perricard – Dimitrov

Humbert – Davidovich Fokina

Cazaux – Darderi

Un tournoi à suivre à partir du lundi 27 octobre !