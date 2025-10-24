Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort de l’édition 2025 du Rolex Paris Masters (du 27 octobre au 2 novembre) qui se tiendra pour la première fois à la Défense Arena, à Nanterre.
Un tirage plutôt favorable pour les deux grands favoris que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner comme vous pouvez le voir ci‐dessous :
Le parcours théorique de Carlos Alcaraz :
Premier tour : BYE
Deuxième tour : Norrie/Baez
Troisième tour : Lehecka/Vacherot/Rinderknech
Quart de finale : Ruud/Auger‐Aliassime
Demi‐finale – Fritz/De Minaur/Khachanov/Bublik
Finale – Sinner/Zverev/Musetti/Shelton
Le parcours théorique de Jannik Sinner :
Premier tour : BYE
Deuxième tour : Michelsen/Bergs
Troisième tour : Mensik/Kecmanovic/Cerundolo
Quarts de finale : Shelton/Rublev
Demi‐finale : Zverev/Musetti/Medvedev
Finale : Alcaraz/Fritz/Ruud/De Minaur
The projected quarter‐finals for this year’s Rolex Paris Masters 🎱— ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 24, 2025
Follow live on YouTube 👉 https://t.co/jHZ7cKaUnK#RolexParisMasters #RPMSocialClub pic.twitter.com/zMVemLxKZs
Du côté des Français, le hasard a été plutôt favorable avec pas moins de trois confrontations face à des joueurs issus des qualifications. Finaliste en titre, Ugo Humbert débutera face à Alejandro Davidovich Fokina.
Le premier tour des Français :
Rinderknech – Qualifié
Muller – Nakashima
Atmane – Qualifié
Moutet – Qualifié
Bonzi – Khachanov
Mpetshi Perricard – Dimitrov
Humbert – Davidovich Fokina
Cazaux – Darderi
Un tournoi à suivre à partir du lundi 27 octobre !
Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 19:16