ATP - Rolex Paris Masters

Alcaraz, Sinner, les Français, le tirage au sort dévoilé !

Ce vendredi a eu lieu le tirage au sort de l’édi­tion 2025 du Rolex Paris Masters (du 27 octobre au 2 novembre) qui se tiendra pour la première fois à la Défense Arena, à Nanterre.

Un tirage plutôt favo­rable pour les deux grands favoris que sont Carlos Alcaraz et Jannik Sinner comme vous pouvez le voir ci‐dessous :

Le parcours théo­rique de Carlos Alcaraz :

Premier tour : BYE
Deuxième tour : Norrie/Baez
Troisième tour : Lehecka/Vacherot/Rinderknech
Quart de finale : Ruud/Auger‐Aliassime
Demi‐finale – Fritz/De Minaur/Khachanov/Bublik
Finale – Sinner/Zverev/Musetti/Shelton

Le parcours théo­rique de Jannik Sinner :

Premier tour : BYE
Deuxième tour : Michelsen/Bergs
Troisième tour : Mensik/Kecmanovic/Cerundolo
Quarts de finale : Shelton/Rublev
Demi‐finale : Zverev/Musetti/Medvedev
Finale : Alcaraz/Fritz/Ruud/De Minaur

Du côté des Français, le hasard a été plutôt favo­rable avec pas moins de trois confron­ta­tions face à des joueurs issus des quali­fi­ca­tions. Finaliste en titre, Ugo Humbert débu­tera face à Alejandro Davidovich Fokina. 

Le premier tour des Français :

Rinderknech – Qualifié
Muller – Nakashima
Atmane – Qualifié
Moutet – Qualifié
Bonzi – Khachanov
Mpetshi Perricard – Dimitrov
Humbert – Davidovich Fokina
Cazaux – Darderi

Un tournoi à suivre à partir du lundi 27 octobre ! 

Publié le vendredi 24 octobre 2025 à 19:16

