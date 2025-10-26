Evidemment avec les nombreux forfaits et abandons de cette semaine, la question du calendrier revient sans cesse. Pour l’Espagnol qui a beaucoup gagné et donc beaucoup joué que ce soit sur le circuit mais aussi lors d’exhibitions plus ou moins farfelues, il va falloir trouver une solution.
« Je ne pourrais pas vous dire le nombre de matchs que nous devons disputer. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis, mais ils doivent faire quelque chose avec ce calendrier. Je pense que le nombre de tournois disputés est trop élevé. Nous n’avons pas assez de temps pour avoir une coupure pour se reposer. Même à la fin de la saison, c’est semaine après semaine après semaine. On n’a pas le temps de bien se préparer pour un tournoi vers la fin de la saison. Je vais y réfléchir. Je vous donnerai la réponse plus tard concernant le nombre de matchs pendant la saison »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 09:09