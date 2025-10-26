AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAlcaraz sonne l'heure du changement : "Je pense que le nombre de...
ATP - Rolex Paris Masters

Alcaraz sonne l’heure du chan­ge­ment : « Je pense que le nombre de tour­nois disputés est trop élevé. Nous n’avons pas assez de temps pour avoir une coupure pour se reposer »

Evidemment avec les nombreux forfaits et aban­dons de cette semaine, la ques­tion du calen­drier revient sans cesse. Pour l’Espagnol qui a beau­coup gagné et donc beau­coup joué que ce soit sur le circuit mais aussi lors d’ex­hi­bi­tions plus ou moins farfe­lues, il va falloir trouver une solution.

« Je ne pour­rais pas vous dire le nombre de matchs que nous devons disputer. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis, mais ils doivent faire quelque chose avec ce calen­drier. Je pense que le nombre de tour­nois disputés est trop élevé. Nous n’avons pas assez de temps pour avoir une coupure pour se reposer. Même à la fin de la saison, c’est semaine après semaine après semaine. On n’a pas le temps de bien se préparer pour un tournoi vers la fin de la saison. Je vais y réflé­chir. Je vous donnerai la réponse plus tard concer­nant le nombre de matchs pendant la saison »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 09:09

