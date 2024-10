Depuis Bercy où il s’est qualifié pour les huitièmes de finale grâce à sa victoire contre Nicolas Jarry, Carlos Alcaraz est revenu avec des étoiles dans les yeux sur sa séance d’en­traî­ne­ment avec Roger Federer à Shanghaï au début du mois.

« C’était une expé­rience incroyable, j’ai vrai­ment apprécié chaque coup et c’était un rêve de voir la faci­lité qu’il a encore à jouer. J’ai beau­coup parlé avec lui et je lui ai demandé diffé­rentes choses sur le jeu. Honnêtement, il m’a donné une master­class (de part ses conseils et son expé­rience, ndlr) », a raconté l’Espagnol dans des propos rapportés par Punto de Break.