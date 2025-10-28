AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAlcaraz totalement choqué par sa médiocre prestation : "Je ne sais pas...
Alcaraz tota­le­ment choqué par sa médiocre pres­ta­tion : « Je ne sais pas ce qui m’est arrivé »

Jean Muller
Par Jean Muller

Battu par Norrie en night session en trois manches, Carlos Alcaraz a « sombré » notam­ment après le gain du premier set. Brouillon et imprécis, l’Espagnol s’est agacé. Il a même chahuté sa box car il était perdu. Sa première réac­tion après ce cauchemar résume bien l’éton­ne­ment général.

« Je suis venu ici avec beau­coup d’énergie et d’envie. Je voulais bien faire, je me sentais en confiance. Les autres années, je me sentais fatigué en venant ici, mais cette fois, c’était diffé­rent. Je ne suis pas allé à Shanghai et j’ai passé beau­coup de jours chez moi. J’ai de l’énergie. Je ne sais pas ce qui m’est arrivé. C’est un tournoi où j’ai du mal à bien jouer au tennis, mais je trou­verai un moyen d’y arriver »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 22:01

