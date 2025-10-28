Battu par Norrie en night session en trois manches, Carlos Alcaraz a « sombré » notamment après le gain du premier set. Brouillon et imprécis, l’Espagnol s’est agacé. Il a même chahuté sa box car il était perdu. Sa première réaction après ce cauchemar résume bien l’étonnement général.
Alcaraz : « He mostrado una estrategia de juego errónea para este tipo de pista tan lenta. No me han salido las cosas. Es uno de los peores partidos del año en cuanto a sensaciones. En Miami fue cuestión física, aquí ha sido diferente. No he sentido la bola bien en ningún momento »— Germán R. Abril (@gerebit0) October 28, 2025
« Je suis venu ici avec beaucoup d’énergie et d’envie. Je voulais bien faire, je me sentais en confiance. Les autres années, je me sentais fatigué en venant ici, mais cette fois, c’était différent. Je ne suis pas allé à Shanghai et j’ai passé beaucoup de jours chez moi. J’ai de l’énergie. Je ne sais pas ce qui m’est arrivé. C’est un tournoi où j’ai du mal à bien jouer au tennis, mais je trouverai un moyen d’y arriver »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 22:01