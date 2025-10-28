Battu par Norrie en night session en trois manches, Carlos Alcaraz a « sombré » notam­ment après le gain du premier set. Brouillon et imprécis, l’Espagnol s’est agacé. Il a même chahuté sa box car il était perdu. Sa première réac­tion après ce cauchemar résume bien l’éton­ne­ment général.

Alcaraz : « He mostrado una estra­tegia de juego errónea para este tipo de pista tan lenta. No me han salido las cosas. Es uno de los peores partidos del año en cuanto a sensa­ciones. En Miami fue cues­tión física, aquí ha sido dife­rente. No he sentido la bola bien en ningún momento » — Germán R. Abril (@gerebit0) October 28, 2025

« Je suis venu ici avec beau­coup d’énergie et d’envie. Je voulais bien faire, je me sentais en confiance. Les autres années, je me sentais fatigué en venant ici, mais cette fois, c’était diffé­rent. Je ne suis pas allé à Shanghai et j’ai passé beau­coup de jours chez moi. J’ai de l’énergie. Je ne sais pas ce qui m’est arrivé. C’est un tournoi où j’ai du mal à bien jouer au tennis, mais je trou­verai un moyen d’y arriver »