Carlos n’a jamais bien réussi à Bercy. Cela tombe bien cette année le tournoi a lieu à Nanterre et il s’est préparé pour tenter d’inverser la tendance, c’est ce qu’il a clairement expliqué lors de sa conférence de presse.
« Je ne voulais pas disputer deux tournois d’affilée ; je préférais revenir et me remettre en forme pour la suite. Ces dernières années, il était clair que je n’étais pas frais, alors je me suis préparé pour obtenir de bons résultats à ce stade de l’année. J’espère que vous le constaterez et que je pourrai bien performer à ce stade de la saison Je ne suis généralement pas très performant à ce stade de la saison, et je suis motivé par le défi d’améliorer ce que j’ai fait les années précédentes et de gagner autant que possible »
Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 13:38