Carlos n’a jamais bien réussi à Bercy. Cela tombe bien cette année le tournoi a lieu à Nanterre et il s’est préparé pour tenter d’in­verser la tendance, c’est ce qu’il a clai­re­ment expliqué lors de sa confé­rence de presse.





« Je ne voulais pas disputer deux tour­nois d’af­filée ; je préfé­rais revenir et me remettre en forme pour la suite. Ces dernières années, il était clair que je n’étais pas frais, alors je me suis préparé pour obtenir de bons résul­tats à ce stade de l’année. J’espère que vous le consta­terez et que je pourrai bien performer à ce stade de la saison Je ne suis géné­ra­le­ment pas très perfor­mant à ce stade de la saison, et je suis motivé par le défi d’amé­liorer ce que j’ai fait les années précé­dentes et de gagner autant que possible »