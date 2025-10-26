AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAlcaraz veut changer de tempo à Paris : "Je ne suis généralement...
ATP - Rolex Paris Masters

Alcaraz veut changer de tempo à Paris : « Je ne suis géné­ra­le­ment pas très perfor­mant à ce stade de la saison mais je me suis bien préparé pour que cela change »

Jean Muller
Par Jean Muller

SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 20: Carlos Alcaraz of Team Europe reacts against Taylor Fritz of Team World during day two of Laver Cup 2025 at Chase Center on September 20, 2025 in San Francisco, California. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images for Laver Cup)

Carlos n’a jamais bien réussi à Bercy. Cela tombe bien cette année le tournoi a lieu à Nanterre et il s’est préparé pour tenter d’in­verser la tendance, c’est ce qu’il a clai­re­ment expliqué lors de sa confé­rence de presse.


« Je ne voulais pas disputer deux tour­nois d’af­filée ; je préfé­rais revenir et me remettre en forme pour la suite. Ces dernières années, il était clair que je n’étais pas frais, alors je me suis préparé pour obtenir de bons résul­tats à ce stade de l’année. J’espère que vous le consta­terez et que je pourrai bien performer à ce stade de la saison Je ne suis géné­ra­le­ment pas très perfor­mant à ce stade de la saison, et je suis motivé par le défi d’amé­liorer ce que j’ai fait les années précé­dentes et de gagner autant que possible »

Publié le dimanche 26 octobre 2025 à 13:38

