En confé­rence de presse, Carlos a rendu hommage à son plus grand rival. Il est aussi assez clair que tout le monde rêve d’une finale entre les deux hommes pour clore l’époque Bercy et finir en apothéose. On aura une partie de la réponse ce mardi puisque Carlos entre en piste face à Jarry qui l’a battu lors de leur dernière confrontation.

« Mon pour­cen­tage de victoires cette année est vrai­ment élevé, mais Jannik est à un autre niveau cette année, il a plus de 91% de victoires. Seuls quelques joueurs l’ont fait depuis des années. Mais oui, je pense que tous les joueurs cherchent à être plus régu­liers au cours de la saison. À chaque tournoi, on veut aller le plus loin possible, c’est mon objectif l’année prochaine. Dans les tour­nois où je n’ai pas bien joué ou où je ne suis pas allé aussi loin que je le voulais, j’es­saierai. Et ne pas perdre dès les premiers tours comme ce qui m’est arrivé cette année m’est arrivé »