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Alexander Zverev, après sa défaite d’en­trée : « J’étais un peu énervé ces derniers jours. J’ai l’impression d’être le seul joueur dans l’histoire du tennis à devoir expli­quer pour­quoi je suis numéro 1 mondial »

Par
Baptiste Mulatier
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Pour son premier match en tant que numéro 1 mondial, Alexander Zverev s’est incliné dès son entrée en lice au deuxième tout du Rolex Paris Masters, face à un très bon Lorenzo Musetti (7–6[5], 6–2).

En confé­rence de presse après sa défaite, l’Allemand a d’abord reconnu qu’il s’agissait proba­ble­ment l’un de ses « pires matchs matchs depuis des mois ». Et il a ensuite avoué ne pas avoir très bien vécu ses premiers jours dans la peau du nouveau patron du tennis mondial.

Q. Est‐ce que tu étais un peu stressé, parce que c’était ton premier match en tant que numéro 1 mondial ?
ZVEREV : « Je ne sais pas si c’est du stress. J’étais un peu énervé depuis un ou deux jours. Parce qu’arriver au rang de numéro 1, c’est quelque chose dont tous les joueurs rêvent. Mais j’ai l’impression d’être le seul dans l’histoire du tennis à devoir expli­quer pour­quoi je suis numéro 1. Je pense que je mérite d’être là où je suis. Et quand on doit s’expliquer autant que j’ai eu à le faire depuis deux jours, je peux vous dire que c’est énervant. »

L’argument prin­cipal des détrac­teurs de Zverev, qui remettent en cause se légi­ti­mité, étant qu’il n’a gagné que trois matchs sur douze face au top 10 cette saison. Un maigre bilan pour un numéro 1, qui a notam­ment perdu tous ses duels en 2026 contre Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Novak Djokovic.

Le joueur de 29 ans aura l’occasion de taper du poing sur la table à Turin, où seront réunis les huit meilleurs joueurs de la saison du 15 au 22 novembre.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 16:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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