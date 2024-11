Facile vain­queur d’Ugo Humbert dans une finale à sens unique, Alexander Zverev a remporté son septième titre en Masters 1000, et se posi­tionne de plus en plus comme un favori pour la victoire au Masters, à Turin.

Jouant face à un public hostile dans cette finale, l’Allemand a expliqué dans son inter­view d’après match sur le court qu’il avait été très impor­tant pour lui de vite breaker son adver­saire, afin de calmer les ardeurs public.

« Je dois dire que c’était plutôt bien. Je savais que je devais jouer comme ça pour gagner. Ugo est un joueur incroyable. Et puis, le fait qu’il ait joué à Paris, à domi­cile, je pense qu’il a joué encore mieux que d’habitude. Je savais qu’une fois que le public serait impliqué, ce serait très très diffi­cile. Je devais le faire perdre espoir très tôt. Je l’ai fait et j’en suis content. »