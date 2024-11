En confé­rence de presse, Sacha n’a pas vrai­ment insister sur l’idée qu’il allait jouer une nouvelle finale d’un Masters1000. Pour lui, l’ob­jectif est vrai­ment ailleurs.

« Mon plus grand objectif pour le moment est d’amé­liorer les choses dans lesquelles je pense être moins bon que les autres. C’est mon objectif jusqu’à l’Open d’Australie. C’est pour­quoi, oui, je suis en finale ici, j’en suis extrê­me­ment heureux, je suis égale­ment extrê­me­ment heureux de la façon dont je joue, mais encore une fois, ce n’est pas mon objectif prin­cipal pour le moment. Bien sûr que je suis en finale d’un Masters 1000. C’est quelque chose d’énorme pour moi. C’est énorme. C’est énorme pour n’im­porte quel joueur. C’est un privi­lège d’être dans ce genre de situa­tion. Mais moi et mon équipe, moi et mon staff tech­nique, moi et mon prépa­ra­teur physique, nous nous sommes fixés comme objectif de nous améliorer jusqu’à la saison prochaine. C’est notre objectif prin­cipal. C’est notre vision de ce que nous voulons réaliser »

C’est pour moi le seul objectif que j’ai en ce moment.