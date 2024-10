Quelques jours avant son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Paris‐Bercy, contre Tallon Griekspoor, Alexander Zverev s’est exprimé avec luci­dité sur sa forme actuelle.

« Les derniers mois n’ont pas été les meilleurs pour moi. Ce n’est pas un secret. Les six premiers mois de la saison ont été excel­lents, avec une finale en Grand Chelem, une autre à portée de main en Australie, une victoire en Masters 1000 (à Rome) et j’ai tout simple­ment gagné beau­coup de matches. Tout allait bien. Et puis, vous savez, une bles­sure à Wimbledon est arrivée. Ensuite, j’ai eu des problèmes de santé. Je ne jouais pas bien. Je n’étais pas perfor­mant. Je ne me sentais pas bien non plus. J’ai donc connu une petite baisse de régime. Mais oui, j’es­père que je pourrai revenir. Il nous reste encore deux grands tour­nois et je veux évidem­ment y jouer mon meilleur tennis », a déclaré le numéro 3 mondial dans une vidéo de BeIN Sports, partagée par Orange.