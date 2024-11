Alexander Zverev était tout simple­ment trop fort pour Ugo Humbert en finale du Rolex Paris Masters. Pourtant, le gaucher Français aurait pu gêner l’Allemand, car il est toujours diffi­cile pour un droi­tier d’af­fronter un adver­saire jouant avec la raquette dans la main opposée.

Mais Zverev a confirmé une statis­tique très éloquente en s’im­po­sant face au numéro un Français. En effet, il a remporté ses 26 derniers matchs face à des joueurs gauchers.

Et il a expliqué en confé­rence de presse que le fait que son frère soit gaucher et qu’il se soit entraîné avec lui pendant toute son enfance n’y était sûre­ment pas anodin.

« Les gauchers, pour moi, c’est peut‐être plus naturel que pour d’autres, parce que mon frère est gaucher. Je m’en­traî­nais toujours avec un gaucher quand j’étais petit. Tout ce qui est services slicés, liftés, j’avais l’ha­bi­tude. Les gauchers, cela peut être piégeux, cela peut l’être pour n’im­porte qui aussi. Je ne pensais pas remporter en deux sets mais dès le début, lorsque j’ai vu les échanges, même lorsque j’ai perdu un point après un échange, je sentais bien la balle dans ma raquette. Je me sentais bien sur le cours, je me sentais à l’aise, je sentais que j’avais confiance en moi. Je pense que c’était la clé du succès du match. »