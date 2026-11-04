Devenu numéro 1 mondial ce lundi pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev prend la porte dès son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters ce mercredi.

Pas épargné par le tirage au sort, l’Allemand est tombé sur un excellent Lorenzo Musetti, vain­queur du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes il y a dix jours et de retour à un très haut niveau : 7–6(5), 6–2.

L’esthète italien a exposé toute sa palette tech­nique pour remporter sa deuxième victoire contre un numéro 1 mondial après Novak Djokovic à Monte‐Carlo en 2023.

Lorenzo Musetti mène désor­mais 4–2 dans ses face‐à‐face avec Alexander Zverev et prouve une fois de plus que lorsque son corps lui laisse un peu de répit, il fait partie des cadors du circuit.

En huitièmes de finale, il retrou­vera le Français Luca Van Assche, pour une revanche leur énorme duel à Lyon, remporté par l’Italien. Zverev va lui se tourner vers le Masters, qui aura lieu à Turin du 15 au 22 novembre.