Accueil ATP ATP - Rolex Paris Masters

Alexander Zverev, un début de règne raté

Par
Baptiste Mulatier
-
Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Devenu numéro 1 mondial ce lundi pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev prend la porte dès son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters ce mercredi.

Pas épargné par le tirage au sort, l’Allemand est tombé sur un excellent Lorenzo Musetti, vain­queur du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes il y a dix jours et de retour à un très haut niveau : 7–6(5), 6–2.

L’esthète italien a exposé toute sa palette tech­nique pour remporter sa deuxième victoire contre un numéro 1 mondial après Novak Djokovic à Monte‐Carlo en 2023.

Lorenzo Musetti mène désor­mais 4–2 dans ses face‐à‐face avec Alexander Zverev et prouve une fois de plus que lorsque son corps lui laisse un peu de répit, il fait partie des cadors du circuit.

En huitièmes de finale, il retrou­vera le Français Luca Van Assche, pour une revanche leur énorme duel à Lyon, remporté par l’Italien. Zverev va lui se tourner vers le Masters, qui aura lieu à Turin du 15 au 22 novembre.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 15:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

Article précédentUn nouveau Top 20 à terre, le tennis fran­çais à la fête !
Baptiste Mulatier
Baptiste Mulatier
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland-Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥