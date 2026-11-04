Devenu numéro 1 mondial ce lundi pour la première fois de sa carrière, Alexander Zverev prend la porte dès son entrée en lice au deuxième tour du Rolex Paris Masters ce mercredi.
Pas épargné par le tirage au sort, l’Allemand est tombé sur un excellent Lorenzo Musetti, vainqueur du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes il y a dix jours et de retour à un très haut niveau : 7–6(5), 6–2.
L’esthète italien a exposé toute sa palette technique pour remporter sa deuxième victoire contre un numéro 1 mondial après Novak Djokovic à Monte‐Carlo en 2023.
Lorenzo Musetti mène désormais 4–2 dans ses face‐à‐face avec Alexander Zverev et prouve une fois de plus que lorsque son corps lui laisse un peu de répit, il fait partie des cadors du circuit.
En huitièmes de finale, il retrouvera le Français Luca Van Assche, pour une revanche leur énorme duel à Lyon, remporté par l’Italien. Zverev va lui se tourner vers le Masters, qui aura lieu à Turin du 15 au 22 novembre.
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.