Satisfait de sa victoire face à Nakashima, le Tricolore qui se cherchait un peu après une série de défaites a tenu à pointer le soutien apporté par le groupe de la Tribune Bleue.
« Je savais que ça allait être top, j’ai vécu un super moment sur le 14 à Roland‐Garros avec tribune bleue qui met l’ambiance. Ils ont encore été supers ce soir, du début à la fin. Je les remercie parce qu’ils poussent vraiment bien, nous, les joueurs français et de temps en temps c’est grâce à eux qu’on va chercher le supplément d’énergie. C’est cool ! Sur l’ensemble ? Tout aussi top, une super ambiance. Il y a beaucoup de place sur les courts, même si jouer sur le 1, cela reste un grand court. Si le deuxième tour je le joue sur le court Central, je t’en dirai un peu plus »
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 10:11