AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAlexandre Muller : "Si le deuxième tour je le joue sur le...
ATP - Rolex Paris Masters

Alexandre Muller : « Si le deuxième tour je le joue sur le court Central, je pourrai en dire encore un peu plus sur l’ambiance »

Jean Muller
Par Jean Muller

-

111

Satisfait de sa victoire face à Nakashima, le Tricolore qui se cher­chait un peu après une série de défaites a tenu à pointer le soutien apporté par le groupe de la Tribune Bleue.

« Je savais que ça allait être top, j’ai vécu un super moment sur le 14 à Roland‐Garros avec tribune bleue qui met l’am­biance. Ils ont encore été supers ce soir, du début à la fin. Je les remercie parce qu’ils poussent vrai­ment bien, nous, les joueurs fran­çais et de temps en temps c’est grâce à eux qu’on va cher­cher le supplé­ment d’énergie. C’est cool ! Sur l’en­semble ? Tout aussi top, une super ambiance. Il y a beau­coup de place sur les courts, même si jouer sur le 1, cela reste un grand court. Si le deuxième tour je le joue sur le court Central, je t’en dirai un peu plus »

Publié le mardi 28 octobre 2025 à 10:11

Article précédent
Rublev au sujet du futur Masters 1000 en Arabie Saoudite : « Je n’en pense rien »
Article suivant
Arthur Rinderknech sur les fameux rideaux anti‐bruit : « Occasionnellement, on peut entendre un petit truc, mais ce n’est pas violent. Personnellement, ça ne m’a pas du tout dérangé. Je ne sais pas si cela déran­gera les autres joueurs »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.