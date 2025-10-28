Satisfait de sa victoire face à Nakashima, le Tricolore qui se cher­chait un peu après une série de défaites a tenu à pointer le soutien apporté par le groupe de la Tribune Bleue.

« Je savais que ça allait être top, j’ai vécu un super moment sur le 14 à Roland‐Garros avec tribune bleue qui met l’am­biance. Ils ont encore été supers ce soir, du début à la fin. Je les remercie parce qu’ils poussent vrai­ment bien, nous, les joueurs fran­çais et de temps en temps c’est grâce à eux qu’on va cher­cher le supplé­ment d’énergie. C’est cool ! Sur l’en­semble ? Tout aussi top, une super ambiance. Il y a beau­coup de place sur les courts, même si jouer sur le 1, cela reste un grand court. Si le deuxième tour je le joue sur le court Central, je t’en dirai un peu plus »