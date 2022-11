Andy Murray a accordé une inter­view à Eurosport suite à son élimi­na­tion à Paris. L’Ecossais est revenu sur le cas Alcaraz mais aussi sur celui de Nole.

« Je pense que ce qu’Alcaraz a fait cette année est vrai­ment spécial. Après on ne peut nier que certains résul­tats ont été favo­risés par le fait que Novak n’a pas pu jouer en Australie cette année. Il n’a pas non plus joué à l’US Open et on peut dire qu’il est toujours le meilleur joueur du monde. Je pense que cela a aussi influencé un peu les résultats »