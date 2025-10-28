Sa parole était attendue après le forfait de Jannik Sinner pour les phases finales de la Coupe Davis avec l’Italie. Et sans surprise, Angelo Binaghi, président de la fédé­ra­tion italienne de tennis, a tenu à défendre publi­que­ment sa star face aux nombreuses critiques.

« L’année dernière, pendant les phases finales de Coupe Davis, Jannik l’a dit devant moi et le ministre Giorgetti qu’il n’irait pas à Davis cette année. J’ai espéré que la longue pause forcée due à sa disqua­li­fi­ca­tion lui ferait revoir ses plans. Même après son retrait de Shanghai, je me suis dit : ‘Peut‐être qu’il chan­gera d’avis’. Mais non. C’est un choix que nous avons compris et partagé, l’his­toire nous enseigne que chacun de ses renon­ce­ments a eu des consé­quences posi­tives. Ce sera égale­ment le cas cette fois‐ci : pour la fédé­ra­tion et pour l’Italie, il est plus impor­tant qu’il rede­vienne numéro 1 plutôt qu’il parti­cipe à une autre Coupe Davis. La Coupe Davis ne donne pas de points pour le clas­se­ment. Avec un autre règle­ment, l’es­prit des joueurs chan­ge­rait égale­ment. Ainsi, à la fin de la saison, pour ceux qui l’ont remportée, elle vaut autant que le Six Kings Slam. Avec moins d’argent et beau­coup plus d’ef­forts », a déclaré Binaghi dans des propos rapportés par La Stampa.