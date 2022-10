Consultante en Grande‐Bretagne, ancien joueuse, 24ème mondiale dans les années 80, fonda­trice de sa propre académie, la Britannique a été inter­rogée par nos confrères de Tennis365 au sujet de l’état de forme de Novak Djokovic qui vient d’of­fi­cia­liser sa venue à Paris avant d’en­chainer à Turin.

Pour Annabel, il n’y pas de doute, Nole est en grande forme : « On a certai­ne­ment l’im­pres­sion que Novak est le meilleur joueur du monde et je suppose que nous le décou­vri­rons au cours des deux prochaines semaines aux goûts de Paris et à la finale ATP. Vous regardez la façon dont il a joué à Wimbledon, même après tout ce qui lui est arrivé, et c’était tout simple­ment impec­cable. Il a été magni­fique et la façon dont il a trouvé le moyen de battre Nick Kyrgois en finale était telle­ment impressionnante »