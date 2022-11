« Il joue de manière affamée, comme s’il n’avait rien à perdre. Cela me rappelle mes débuts quand j’ai commencé à être connu sur le tour », décla­rait Stefanos Tsitsipas en parlant de Carlos Alcaraz au mois de mai dernier. Le Grec a fait une décla­ra­tion presque simi­laire au moment de s’ex­primer sur Holger Rune dont il dresse des louanges au cours d’une inter­view accordée à Eurosport Allemagne.

« Il est vrai que Holger n’est pas encore dans le top 10, mais le niveau de jeu qu’il montre est non seule­ment digne de ce clas­se­ment, mais je pense qu’il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Son clas­se­ment ne corres­pond pas au tennis qu’il joue. Il joue avec beau­coup de culot, n’a peur de rien et élève son niveau dans les moments diffi­ciles. La vérité, c’est qu’il me rappelle moi au début de ma carrière, lorsque je jouais de manière beau­coup plus libre et agres­sive que maintenant. »