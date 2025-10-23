AccueilATPATP - Rolex Paris MastersAprès Djokovic et Fils, nouveau forfait important sur le Masters 1000 de...
ATP - Rolex Paris Masters

Après Djokovic et Fils, nouveau forfait impor­tant sur le Masters 1000 de Paris

Thomas S
Par Thomas S

-

706

À quelques jours du dernier Masters 1000 de la saison, à Paris, qui aura lieu pour la première fois à la Défense Arena de Nanterre (du 27 octobre au 2 novembre), les premiers forfaits commencent à tomber.

Après Novak Djokovic et Arthur Fils, c’est cette fois au tour d’un autre membre du Top 20 mondial de renoncer au tournoi pari­sien. En effet, Tommy Paul, blessé depuis l’US Open, s’est égale­ment retiré du tableau. 

Un nouveau coup dur pour l’or­ga­ni­sa­tion et son direc­teur, Cédric Pioline. 

Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 14:40

