À quelques jours du dernier Masters 1000 de la saison, à Paris, qui aura lieu pour la première fois à la Défense Arena de Nanterre (du 27 octobre au 2 novembre), les premiers forfaits commencent à tomber.

Après Novak Djokovic et Arthur Fils, c’est cette fois au tour d’un autre membre du Top 20 mondial de renoncer au tournoi pari­sien. En effet, Tommy Paul, blessé depuis l’US Open, s’est égale­ment retiré du tableau.

Paris update :

OUT : Paul

IN : Giron

Next : Borges — Entry List Updates (@EntryLists) October 23, 2025

Un nouveau coup dur pour l’or­ga­ni­sa­tion et son direc­teur, Cédric Pioline.