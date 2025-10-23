À quelques jours du dernier Masters 1000 de la saison, à Paris, qui aura lieu pour la première fois à la Défense Arena de Nanterre (du 27 octobre au 2 novembre), les premiers forfaits commencent à tomber.
Après Novak Djokovic et Arthur Fils, c’est cette fois au tour d’un autre membre du Top 20 mondial de renoncer au tournoi parisien. En effet, Tommy Paul, blessé depuis l’US Open, s’est également retiré du tableau.
Paris update :— Entry List Updates (@EntryLists) October 23, 2025
OUT : Paul
IN : Giron
Next : Borges
Un nouveau coup dur pour l’organisation et son directeur, Cédric Pioline.
Publié le jeudi 23 octobre 2025 à 14:40