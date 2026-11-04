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Après Djokovic et Nadal, au tour de Federer de rendre hommage à Monfils avec un message parti­cu­liè­re­ment fort : « Tu sais qu’on voulait tous être un peu Gaël »

Par
Baptiste Mulatier
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Gaël Monfils faisait l’unanimité sur le circuit. Il suffit de voir les nombreux témoi­gnages et hommages rendus ces dernières heures, pour mesurer à quel point le Français était apprécié.

S’il a choisi de ne pas disputer les derniers tour­nois de sa carrière, à Lyon et à Paris, dans un contexte personnel marqué par sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, « La Monf » a tout de même eu droit à une belle céré­monie en son honneur, mardi soir, à l’occasion du Masters 1000 parisien.

Les messages de ses pairs lui appor­te­ront sans doute un peu de récon­fort. Après ceux de Novak Djokovic et Rafael Nadal, celui de Roger Federer a une réso­nance toute parti­cu­lière. Quand il vient d’une telle idole, d’une légende et d’un ambas­sa­deur de l’élégance du tennis, l’hommage prend forcé­ment une autre dimension.

« Ciao Gaël. Tu sais qu’on voulait tous aussi être un peu Gaël Monfils. Tu as beau­coup de fans à travers le monde. »

Magnifique.

Publié le mercredi 4 novembre 2026 à 17:52

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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