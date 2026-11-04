Gaël Monfils faisait l’unanimité sur le circuit. Il suffit de voir les nombreux témoi­gnages et hommages rendus ces dernières heures, pour mesurer à quel point le Français était apprécié.

S’il a choisi de ne pas disputer les derniers tour­nois de sa carrière, à Lyon et à Paris, dans un contexte personnel marqué par sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, « La Monf » a tout de même eu droit à une belle céré­monie en son honneur, mardi soir, à l’occasion du Masters 1000 parisien.

Les messages de ses pairs lui appor­te­ront sans doute un peu de récon­fort. Après ceux de Novak Djokovic et Rafael Nadal, celui de Roger Federer a une réso­nance toute parti­cu­lière. Quand il vient d’une telle idole, d’une légende et d’un ambas­sa­deur de l’élégance du tennis, l’hommage prend forcé­ment une autre dimension.

« Ciao Gaël. Tu sais qu’on voulait tous aussi être un peu Gaël Monfils. Tu as beau­coup de fans à travers le monde. »

A few of Gael’s friends wanted to share a few words 💙#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZfgjUnx8Cg — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) November 3, 2026

Magnifique.