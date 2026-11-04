Gaël Monfils faisait l’unanimité sur le circuit. Il suffit de voir les nombreux témoignages et hommages rendus ces dernières heures, pour mesurer à quel point le Français était apprécié.
S’il a choisi de ne pas disputer les derniers tournois de sa carrière, à Lyon et à Paris, dans un contexte personnel marqué par sa séparation avec Elina Svitolina, « La Monf » a tout de même eu droit à une belle cérémonie en son honneur, mardi soir, à l’occasion du Masters 1000 parisien.
Les messages de ses pairs lui apporteront sans doute un peu de réconfort. Après ceux de Novak Djokovic et Rafael Nadal, celui de Roger Federer a une résonance toute particulière. Quand il vient d’une telle idole, d’une légende et d’un ambassadeur de l’élégance du tennis, l’hommage prend forcément une autre dimension.
« Ciao Gaël. Tu sais qu’on voulait tous aussi être un peu Gaël Monfils. Tu as beaucoup de fans à travers le monde. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.