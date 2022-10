Novak Djokovic défendra son titre à Bercy, du 30 octobre au 6 novembre !

Alors que son entraî­neur, Goran Ivanisevic, avait émis un doute sur sa parti­ci­pa­tion, il a confirmé sa venue à Paris dans des propos accordés au média serbe Sportal. Il se dirige en France avec beau­coup de certitudes.

« Je vais à Paris. Je prépare les deux derniers tour­nois de l’année, le Masters 1000 de Paris et les Finales ATP de Turin. Je me sens bien. Ces deux dernières compé­ti­tions, à Astana et à Tel‐Aviv, et les titres remportés, ont élevé mon niveau de confiance en moi, ainsi que ma moti­va­tion. C’est un peu naturel et normal : quand vous gagnez, vous voulez jouer plus et conti­nuer cette séquence, alors j’es­père que je pourrai terminer cette saison de la meilleure façon possible car cette année a été très inha­bi­tuelle, diffé­rente, assez diffi­cile menta­le­ment et émotion­nel­le­ment pour moi. Je suis content de me sentir à nouveau bien sur le court et je suis satis­fait de mon jeu », a déclaré l’homme aux 21 titres du Grand Chelem.

Quelques heures plus tôt, Carlos Moya avait égale­ment indiqué que Rafael Nadal joue­rait le Paris Rolex Masters, qu’il n’a jamais remporté.