C’est sans aucun doute l’un des Français à suivre de près ce mardi au Rolex Paris Masters. Après une semaine exceptionnelle à Brest, couronnée par un titre au Challenger 100, le jeune Moïse Kouamé s’apprête à faire son entrée en lice dans le tournoi parisien.
Et le défi s’annonce de taille pour le prodige tricolore, qui retrouvera Alejandro Davidovich Fokina, récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghai, de retour sur les courts après quelques jours de repos.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Arnaud Di Pasquale, directeur du tournoi de Brest, est revenu sur le phénomène Kouamé et sur l’engouement impressionnant que suscite déjà le jeune Français auprès du public.
« J’ai été assez surpris par son aura, par cette forme d’attractivité qui l’accompagne. Quand il jouait, il y avait plus de monde que sur tous les autres matches, tout simplement. Le public veut voir Moïse Kouame. Il y avait chez les gens la curiosité d’aller observer la jeune pépite, mais, ensuite, il y a un capital sympathie assez incroyable qui s’est développé, par la façon dont il était sur le terrain, quand il serrait le point, quand il communiait avec le public. Et puis sur le court, dans ses interviews d’après‐match, il a les bons mots pour le tournoi, pour l’organisation, pour le public aussi. Et ça fonctionne également dans les coulisses. Il s’est montré super accessible et attachant. Il faisait des jeux avec des gars de l’orga, en attendant ses matches, ou entre deux entraînements. Il a été très généreux. En finale, l’Arena de 3 500 places était vraiment un chaudron, bouillant. Rendez‐vous compte que les gens avaient déclenché une ola avant même le match. Pour le tournoi, c’était incroyable. Il y a une vague, c’est indéniable… » a déclaré Arnaud Di Pasquale.
Publié le mardi 3 novembre 2026 à 10:10