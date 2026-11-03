C’est sans aucun doute l’un des Français à suivre de près ce mardi au Rolex Paris Masters. Après une semaine excep­tion­nelle à Brest, couronnée par un titre au Challenger 100, le jeune Moïse Kouamé s’ap­prête à faire son entrée en lice dans le tournoi parisien.

Et le défi s’an­nonce de taille pour le prodige trico­lore, qui retrou­vera Alejandro Davidovich Fokina, récent vain­queur du Masters 1000 de Shanghai, de retour sur les courts après quelques jours de repos.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Arnaud Di Pasquale, direc­teur du tournoi de Brest, est revenu sur le phéno­mène Kouamé et sur l’en­goue­ment impres­sion­nant que suscite déjà le jeune Français auprès du public.

« J’ai été assez surpris par son aura, par cette forme d’at­trac­ti­vité qui l’ac­com­pagne. Quand il jouait, il y avait plus de monde que sur tous les autres matches, tout simple­ment. Le public veut voir Moïse Kouame. Il y avait chez les gens la curio­sité d’aller observer la jeune pépite, mais, ensuite, il y a un capital sympa­thie assez incroyable qui s’est déve­loppé, par la façon dont il était sur le terrain, quand il serrait le point, quand il commu­niait avec le public. Et puis sur le court, dans ses inter­views d’après‐match, il a les bons mots pour le tournoi, pour l’or­ga­ni­sa­tion, pour le public aussi. Et ça fonc­tionne égale­ment dans les coulisses. Il s’est montré super acces­sible et atta­chant. Il faisait des jeux avec des gars de l’orga, en atten­dant ses matches, ou entre deux entraî­ne­ments. Il a été très géné­reux. En finale, l’Arena de 3 500 places était vrai­ment un chau­dron, bouillant. Rendez‐vous compte que les gens avaient déclenché une ola avant même le match. Pour le tournoi, c’était incroyable. Il y a une vague, c’est indé­niable… » a déclaré Arnaud Di Pasquale.