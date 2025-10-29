Après sa victoire contre Arthur Cazaux au deuxième tour du Masters 1000 de Paris (7−6, 6–4), l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina n’a pas manqué de provo­quer le public.

En confé­rence de presse après sa défaite, le Français a donné son avis sur cette célébration.

« Le public a répondu présent. La tribune bleue a répondu présente dans les gradins. Je m’y atten­dais. Il y a une super ambiance ici, à La Défense. C’était vrai­ment chouette. J’ai pris beau­coup de plaisir avec le public. C’est le jeu, il a fait sa petite célé­bra­tion à la fin. Tout le monde réagit à sa manière, de toute façon. Ce n’est jamais évident d’avoir le public contre soi. Il a réagi comme ça. Je ne sais pas si j’aurais fait la même. Moi, j’ai juste à la fermer, parce qu’il a fait son match, il a été meilleur que moi. J’ai juste à dire bravo. Maintenant c’est son problème si peu de Français seront pour lui sur ses prochains matchs. On va retenir qu’il a été meilleur que moi aujourd’hui. Il a fait un super match. Bravo à lui. »