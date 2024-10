Battu ce jeudi en trois sets par Alexander Zverev en huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy, Arthur Fils ne rejouera plus en 2024.

20e mondial cette semaine et lauréat de deux titres, à Hambourg et Tokyo, après un début de saison compliqué, le Tricolore de 20 ans va désor­mais faire une vraie pause avec le circuit et prendre des vacances méritées.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé en confé­rence de presse d’après match quels étaient ses plans pour 2025, Arthur a logi­que­ment demandé du temps avant de pouvoir répondre à cette ques­tion. Extraits.

Question : « On a parlé de 2024, on a envie de parler de 2025. Peux‐tu nous dire comment ça va se passer l’in­ter­saison ? Quand on voit ce que tu es capable de produire, jusqu’où tu as envie d’aller ? Les Masters 1 000, c’est ton plus beau résultat, 8e de finale. Qu’est‐ce que tu te fixes pour l’année prochaine ? »

Arthur Fils : « Tu ne veux pas me laisser couper un peu avec le tennis ? (Rires) Je ne sais pas encore, je n’en ai pas discuté avec mon équipe. J’aimerais juste terminer la saison prochaine avec encore un meilleur clas­se­ment. Si je peux conti­nuer à gagner des titres, je ne vais pas me gêner. Il faut conti­nuer à beau­coup et bien bosser, à bien travailler intel­li­gem­ment. En termes d’ob­jectif, de résultat, etc., je n’en sais rien. Pour l’ins­tant, je n’en ai pas parlé. Il faut que tu me poses la ques­tion début 2025. »