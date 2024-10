De passage en confé­rence de presse à Bercy, où il va affronter Marin Cilic au premier tour, Arthur Fils a réagi à la victoire de son compa­triote et ami, Giovanni Mpetshi Perricard, contre Ben Shelton en finale de l’ATP 500 de Bâle dimanche.

« Cela ne me surprend pas. On s’est entraîné ensemble depuis que l’on a 13 ans. J’ai toujours su et il savait aussi qu’il allait devenir très très bon. Après, c’est juste une ques­tion de temps. Parfois cela prend plus de temps, parfois moins de temps. Ce qu’il réalise à Bâle, c’est top, c’est super. Pour lui, c’est normal. Au vu de son poten­tiel, de ce qu’il est capable d’ac­com­plir sur le terrain, je ne lui souhaite que le meilleur et bien mieux que cela encore », a déclaré celui qui a juste­ment été battu par Shelton en demies en Suisse.