Arthur Fils avait fort à faire hier en ouver­ture de la night session face à l’Américain Taylor Fritz. Et le Français est tout simple­ment tombé sur un mur.

Dans un grand jour et parti­cu­liè­re­ment agressif, l’Américain n’a laissé aucune chance à Fils, malmené de bout en bout et inca­pable de se procurer la moindre balle de break sur le service de son adversaire.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe après sa défaite, le Français s’est montré parti­cu­liè­re­ment lucide sur le dérou­le­ment de la rencontre, recon­nais­sant la supé­rio­rité de son adversaire.

« Il y a eu un moment où je me suis dit que ça allait quand même être très compliqué. Après, c’est du dur indoor donc je me suis dit pour­quoi pas un jeu où j’ar­rive peut‐être à réussir à avoir quelques occa­sions et à le gêner. Dans l’en­semble, ce n’est pas comme si j’avais fait un mauvais match. C’est juste lui qui a été plus fort que moi, qui a mieux servi et mieux retourné. Ça coûte deux breaks. Au final il n’y a pas grand‐chose à dire » a déclaré Arthur Fils.