Arthur Fils avait fort à faire hier en ouverture de la night session face à l’Américain Taylor Fritz. Et le Français est tout simplement tombé sur un mur.
Dans un grand jour et particulièrement agressif, l’Américain n’a laissé aucune chance à Fils, malmené de bout en bout et incapable de se procurer la moindre balle de break sur le service de son adversaire.
Interrogé par nos confrères de L’Équipe après sa défaite, le Français s’est montré particulièrement lucide sur le déroulement de la rencontre, reconnaissant la supériorité de son adversaire.
« Il y a eu un moment où je me suis dit que ça allait quand même être très compliqué. Après, c’est du dur indoor donc je me suis dit pourquoi pas un jeu où j’arrive peut‐être à réussir à avoir quelques occasions et à le gêner. Dans l’ensemble, ce n’est pas comme si j’avais fait un mauvais match. C’est juste lui qui a été plus fort que moi, qui a mieux servi et mieux retourné. Ça coûte deux breaks. Au final il n’y a pas grand‐chose à dire » a déclaré Arthur Fils.
Publié le vendredi 6 novembre 2026 à 08:06